Туск заявил, что ЕС никогда не согласится с "жестким" Brexit

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС никогда не примет выход Великобритании из ЕС без соглашения.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию. Но одно должно быть понятно: как я сказал премьер-министру (Великобритании - ИФ) Джонсону в субботу, "жесткий" Brexit никогда не будет нашим решением", - говорится в заявлении Туска Европарламенту, опубликованном во вторник.

В документе отмечается, что сейчас Туск ведет консультации с лидерами ЕС по запросу Лондона об отсрочке Brexit. Решение ЕС по этому вопросу ожидается "в ближайшие дни".

Накануне сообщалось, что спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению об условиях Brexit, достигнутому правительством страны с Брюсселем.

Вопрос об этой сделке уже рассматривался в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование формально выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.

Ожидается, что голосование по сделке о Brexit в итоге пройдет в палате общин позже на этой неделе.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.