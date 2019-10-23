Песков заявил, что США предали курдов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях с Турцией территории.

По словам Пескова, абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". "И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", - подчеркнул Песков.

Турция 9 октября объявила о начале на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. В Анкаре заявляли, что операция направлена на борьбу с террористами, в том числе из террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

На фоне военной операции Турции США вывели свои подразделения из северо-восточных районов Сирии.

17 октября Турция с США заключили соглашение о приостановке Турцией боевых действий в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.