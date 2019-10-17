Турция и США договорились по зоне безопасности на сирийско-турецкой границе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон и Анкара признают важность зоны безопасности на границе Сирии с Турцией, ее функционирование главным образом будут обеспечивать турецкие вооруженные силы, говорится в совместном заявлении, выпущенном в четверг по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса с представителями турецкого руководства.

Согласно документу, в зоне безопасности "будет собрано тяжелое вооружение, находящееся в распоряжении "Отрядов народной самообороны", разрушены фортификационные сооружения и другие их позиции".

При этом турецкая сторона заверила, что намерена обеспечивать безопасность и благополучие жителей всех населенных пунктов, расположенных в зоне безопасности и будет "действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нанести ущерб гражданским лицам и инфраструктуре".

Вашингтон и Анкара выразили приверженность продолжению борьбы с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ) в Сирии, "политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также процессу под эгидой ООН, которым предусмотрено прекращение конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

Кроме того, стороны подтвердили свои отношения как государств-союзников по НАТО и согласились с необходимостью тесной координации "на основании взаимных интересов" и борьбы с террористами на северо-востоке Сирии.

"Турция и Соединенные Штаты остаются привержены защите территорий НАТО и населения НАТО от угроз с глубоким пониманием "один за всех и все за одного". Две страны повторяют свое обещание защищать человеческую жизнь, права человека, а также религиозных и этнических сообществ", - указано в нем.

Стороны договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей боевиков группировки ИГ и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам.

"Турция и США согласились с тем, что операции по противодействию терроризму должны затрагивать непосредственно террористов, места их укрытия, убежища, позиции, вооружение, оборудование и средства передвижения", - подчеркивается в коммюнике.

В нем также подчеркивается, что "Соединенные Штаты понимают законную обеспокоенность Турции в связи с безопасностью на ее южной границе".

Ранее в четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы от границы с Турцией.

Турция 9 октября начала операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

Из-за этого Вашингтон ввел санкции против министерств обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены главы минобороны Хулуси Анкара, МВД Сулейман Сойлу и минэнерго Фатих Донмез. Также президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции до 50%.