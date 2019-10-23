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Погибшими при взрыве гранаты в Киеве оказались участник боев в Донбассе и охранник

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Полицейские установили личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева.

Один из них - мужчина 1966 года рождения, он проходил службу в Донбассе с 2014 года. Второй - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения, сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции Украины в столице Герман Приступа. Он также подтвердил, что взорвалась граната.

По словам Приступы, пострадавшая девушка находилась на расстоянии 30 метров от места взрыва, у нее легкие телесные повреждения, ее жизни ничего не грозит.

Представитель Нацполиции Украины отметил, что конфликта никто не видел, но на видеозаписи видно, что участники инцидента разговаривали. Открыто производство по статье об умышленном убийстве. Других подробностей Приступа не привел.

По информации "24 канала", старшего из погибших звали Виктор Дегтярев. Во время участия в боевых действиях в Донбассе он был командиром подразделения "Купол" с позывным "Сенсей". Он был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв.

Как сообщалось, взрыв произошел на улице Пушкинской в Киеве накануне вечером.

Киев

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