Поиск

Двое погибли в результате взрыва в центре Киева

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в центре Киева на улице Пушкинской, в результате которого два человека погибли, и одна девушка пострадала, сообщил отдел коммуникации столичной Национальной полиции.

"Около 23:00 в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина услышал взрыв на улице Пушкинской. В результате погибло двое мужчин, девушку с телесными повреждениями госпитализировали", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данной события.

Ранее интернет-издание "Киев оперативный" сообщало, что взрыв произошел около 22:00 на ул. Пушкинской, 34 вблизи входа в здание.

По информации СМИ, произошел конфликт между охранником и военным, проходившим службу на востоке Украины. Затем последний достал гранату, которая взорвалась у него в руке. По словам свидетелей, они услышали звук как лопнул шарик и после него раздался взрыв.

Украина Киев

Новости
Brexit

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit
Вторжение Турции в Сирию

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Что произошло за день: вторник, 22 октября

Вторжение Турции в Сирию

В Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по Сирии

В Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по Сирии

Женщину из команды российского ледокола "Тор" эвакуировали с травмами

Организм американца научился "варить пиво" после курса антибиотиков

США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"

США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"

Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу после очередного падения

Около 200 тракторов заблокировали центр Берлина

Южная Корея обнаружила шесть военных самолетов РФ в зоне опознавания ПВО

Южная Корея обнаружила шесть военных самолетов РФ в зоне опознавания ПВО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');