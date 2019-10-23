Шеф Пентагона приехал в Ирак с необъявленным визитом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Марк Эспер в среду приехал с необъявленным визитом в Багдад для переговоров с иракскими властями, сообщает межарабский телеканал Al Arabiya.

Ожидается, что Эспер встретится с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди и министром обороны Ирака Эрфаном аль-Хияли.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. В минувшее воскресенье, 20 октября, Эспер заявлял, что США планируют перебросить в Ирак тех военнослужащих, которых они выводят из этой арабской страны. По его словам, с Ираком уже согласовали отправку более 700 военнослужащих, которые покидают Сирию, на запад страны.

Однако во вторник, 22 октября, от иракских военных стало известно, что американские солдаты, которых переводят из Сирии в Ирак, получили разрешение пересечь сирийско-иракскую границу лишь при условии, что затем эти подразделения покинут Ирак.

Накануне, отмечает Al Arabiya, Эспер заявил, что Вашингтон в конечном счете намерен вернуть в США выводимые из Сирии подразделения.