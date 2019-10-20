Поиск

Американский конвой в рамках вывода военных из Сирии направился в Ирак

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Около 100 пустых грузовиков в сопровождении охраны в воскресенье отправились из Сирии в Ирак в рамках вывода сил США из этой страны, передает сирийское агентство САНА.

По данным корреспондента агентства, конвой транспортных средств направился из Алеппо и Ракки через провинцию Хасеке в Ирак. Также САНА сообщает, что ранее США "заминировали свои позиции в селении Касрак вблизи трассы Тель-Тамр - Эль-Камышлы".

В миреГлава Пентагона заявил о планах перебросить военных США из Сирии в ИракЧитать подробнее

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районах, где действует перемирие в Сирии. Также глава Пентагона США Марк Эспер заявил, что из Сирии военных направят в Ирак.

В Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.

США Сирия Ирак

Новости по теме

Новости

На борту эстонского пассажирского парома нашли тела двух граждан Финляндии

В Гонконге применили слезоточивый газ и краску для разгона протестующих

Авиакомпания Qantas совершила 19-часовой беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней

Авиакомпания Qantas совершила 19-часовой беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней

Глава Пентагона заявил о планах перебросить военных США из Сирии в Ирак

Вторжение Турции в Сирию

Минобороны Турции обвинило курдов в 20 нарушениях соглашения о безопасной зоне

Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и выразил свою симпатию к россиянам

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 октября

Sky News узнал о втором письме Джонсона в ЕС

Sky News узнал о втором письме Джонсона в ЕС

В ЕС поступила просьба британского премьера об отсрочке Brexit

В ЕС поступила просьба британского премьера об отсрочке Brexit

Джонсон сообщил Туску, что направит ему просьбу о переносе срока Brexit

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');