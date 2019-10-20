Глава Пентагона заявил о планах перебросить военных США из Сирии в Ирак

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер заявил в воскресенье, что Штаты планируют направить в Ирак тех военнослужащих, которых они выводят из Сирии, сообщает агентство Associated Press.

По его словам, с Ираком уже согласовали отправку более 700 военных, которые покидают Сирию, на запад страны. Планируется, что американские военнослужащие в Ираке продолжат выполнять операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Одна из (миссий - ИФ) помочь защитить Ирак, а вторая - осуществить миссию по противодействию ИГ", - сказал Эспер американским журналистам, сопровождавшим его на борту самолета в ходе поездки на Ближний Восток.

При этом он отметил, что ситуация может измениться, но пока США будут действовать согласно оглашенному им плану. Эспер добавил, что вывод войск США займет недели, а не дни, и будет безопасным и продуманным.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка одной тысячи американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком.

В Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.