Российская военная полиция в Сирии выдвинулась в сторону границы с Турцией

Архивное фото Фото: Муса СалгереевТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Подразделения российской военной полиции в среду выдвинулись в направлении сирийско-турецкой границы в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Меморандум, принятый накануне, 22 октября, по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предполагал, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 среды, 23 октября, будут введены на сирийскую сторону границы Сирии и Турции за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил (КОС) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.

"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.

Согласно меморандуму, "все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из сирийских городов Манбидж и Талль-Рифат". "В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен", - говорится в документе.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 22 октября по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции. "Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений, так называемого КОС", - сказал российский министр.

Президенты России и Турции не обсуждали сроки дальнейшего пребывания турецких подразделений в нынешнем районе операции "Источник мира", заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил, что России потребуется привлечь дополнительную военную технику для патрулирования зоны в районе сирийско-турецкой границы.

"Что касается дополнительных (сил), то мы считаем и сразу с листа сказать вам этого не можем, но то, что потребуется дополнительная техника для патрулирования - все-таки граница достаточно протяженная и патрулирование должно быть серьезным основательным для того, чтобы не допустить там каких-то серьезных инцидентов", - сказал глава Минобороны РФ.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.