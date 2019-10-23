Российская военная полиция прибыла в сирийский Кобани рядом с турецкой границей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Колонна российской военной полиции в среду прибыла в сирийский город Кобани, который находится в районе сирийско-турецкой границы, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что военные полицейские встретились с представителями местной администрации и обсудили вопросы взаимодействия.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в соответствии с договоренностями президентов России и Турции в среду в 12:00 колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.

Российская военная полиция будет помогать обеспечивать безопасность населения и поддерживать правопорядка, патрулировать в назначенных районах, а также помогать с отводом курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы 23 октября будут введены на сирийскую сторону границы Сирии и Турции за пределами зоны турецкой операции "Источник мира". Это предполагает меморандум, принятый накануне по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу курдских сил и их вооружения на 30 км от границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября, отмечается в меморандуме. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.