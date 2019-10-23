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Российские военные полицейские провели первое патрулирование на севере Сирии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские военные полицейские в среду впервые осуществили патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии, сообщает Минобороны РФ.

"По пути следования колонны жители сирийских населенных пунктов приветствовали российских военных полицейских", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По данным Минобороны, "в населенном пункте Кобани российские военные полицейские провели встречу с руководством местной администрации, на которой обсудили вопросы реализации положений меморандума".

Патрулирование осуществляется в соответствии с Меморандумом о взаимодействии между Российской Федерацией и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября.

Ранее сообщалось, что 23 октября в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.

Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Минобороны РФ

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