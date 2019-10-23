Военная полиция РФ в Сирии приступила к патрулированию у границы с Турцией

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российская военная полиция приступила к патрулированию территории в районе сирийско-турецкой границы к западу от зоны проведения турецкой операции "Источник мира", сообщил представитель командования российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

Как заявил Серицкий в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), патрулирование осуществляется с 12:00 среды, 23 октября. По его словам, патрулирование осуществляется в рамках меморандума, который накануне согласовали президенты России и Турции.

"Мы находимся в двух километрах от города Айн-эль-Араб (Кобани). Здесь, на данной базе, будет размещено подразделение военной полиции российских Вооруженных сил, которое и будет осуществлять патрулирование", - заявил Серицкий.

Город Кобани находится на севере Сирии, к западу от зоны проведения турецкой военной операции "Источник мира".

В репортаже телеканала "Россия-24" говорится, что в ближайшее время к российским военным полицейским в данной зоне присоединятся сирийские военные.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило о прибытии колонны российской военной полиции в Кобани. "Российские военные полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач", - говорилось в сообщении военного ведомства.

Сирия выставит 15 пограничных постов вдоль границы с Турцией, следует из карты, опубликованной Минобороны РФ в среду. Посты сирийских пограничников создаются в рамках меморандума о взаимопонимании, который накануне согласовали президенты России и Турции. Сирийские пограничные посты создаются вне зоны операции турецкой армии "Источник мира", следует из карты.

Накануне, 22 октября, по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум, в котором, в частности, говорилось о вводе российской военной полиции на территорию Сирии.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции.