Путин назвал ситуацию в Ливии итогом безответственной политики ряда стран

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Нынешняя ситуация в Ливии является следствием безответственной политики ряда государств, извративших в свое время резолюцию СБ ООН по этой североафриканской стране, заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что упомянутые государства действовали в Ливии в "нарушение международного права". Так президент РФ прокомментировал выступление главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сараджа на саммите Россия-Африка.

Российский президент пожелал ливийскому народу скорейшего восстановления мира и правопорядка и выразил уверенность, что стремление к договоренностям между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности. "Мы все будем способствовать именно такому процессу", - заявил он.

Президент России подчеркнул, что Москва "абсолютно не приемлет любое вмешательство под любыми предлогами во внутренние дела независимых государств". "Печальные последствия такой политики нам хорошо известны, в том числе на примере Ливии", - отметил он.

Конфликт в Ливии

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Файезом Сараджем.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в результате столкновений противоборствующих сил вблизи ливийской столицы погибли уже более 400 человек.