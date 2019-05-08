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Число погибших в конфликте в Ливии превысило 440 человек

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В результате столкновений противоборствующих сил вблизи ливийской столицы Триполи погибли уже 443 человека, сообщает в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"443 человека погибли и 2 110 получили ранения из-за столкновений в Ливии", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее сообщалось о примерно 400 погибших и около 2 тыс. раненых.

Число людей, потерявших из-за конфликта кров, возросло почти до 60 тыс., отмечает организация.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

Лидер признанного ООН правительства национального согласия Файез Сарадж в настоящее время находится с туром в Европе. Он уже посетил Италию и Францию, президент Франции Эмманюэль Макрон заверил Сараджа в своей поддержке.

Ливия ВОЗ

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