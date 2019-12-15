Силам Хафтара осталось пройти 10 км до центра Триполи

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, наступающие на Триполи, ведут бои примерно в 10 км от центра города, сообщил находящийся в Ливии журналист турецкого телеканала TRT.

По его данным, в городе слышны звуки взрывов. Существенная часть Триполи остается без света: освещение есть только в домах, в которых установлены автономные генераторы.

Ранее в декабре Хафтар объявил о старте наступления, цель которого - захват Триполи, удерживаемого сторонниками признанного ООН правительства. Поступали сообщения, что части Ливийской национальной армии близ Триполи получили подкрепления.