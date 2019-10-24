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Сахаровскую премию Европарламента получил уйгурский правозащитник

Сахаровскую премию Европарламента получил уйгурский правозащитник
Экономист Ильхам Тохти
Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Уйгурский экономист Ильхам Тохти, борющийся за права уйгуров в Китае, удостоен Сахаровской премии Европарламента "За свободу мысли" 2019 года.

Тохти был выбран в четверг голосованием лидеров политических групп Европарламента. Объявляя лауреата, президент Европарламента Давид Сассоли сказал: "Тохти посвятил жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае. Несмотря на то, что он был голосом умеренности и примирения, он был приговорен к пожизненному заключению после показательного процесса в 2014 году".

"Присуждая эту премию, мы настоятельно призываем китайское правительство освободить Тохти и уважать права меньшинств в Китае", - заявил глава Европарламента.

Тохти является сторонником диалога и выступает за реализацию законов о региональной автономии в Китае, отмечается в коммюнике Европарламента. В 2014 году он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме.

Среди финалистов Сахаровской премии в этом году были бразильские правозащитники и кенийские студенты, они будут приглашены на церемонию награждения, которая пройдет в парламенте в Страсбурге 18 декабря. Премия составляет 50 тысяч евро.

Премия имени академика Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается с 1988 года людям и организациям, отличившимся в защите прав человека и основных свобод. В прошлом году лауреатом был украинский режиссер Олег Сенцов.

Ильхам Тохти

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