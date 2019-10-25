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Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Власти определили концепцию новой пенсионной системы. Гражданам разрешат добровольно делать пенсионные взносы и наследовать неистраченные накопления. Перед принятием законопроекта подождут результатов общественного обсуждения.

– Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву. Россиянке на 10 лет запретят подавать запрос на въезд в США. Бутину обвинили в работе в качестве иностранного агента и осудили на 18 месяцев лишения свободы.

– Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело. Новый статус позволит прокурору Дарему, который ведет дело, вызывать свидетелей на допрос и запрашивать документы. Спецпрокурор Мюллер ранее расследовал предполагаемое вмешательство России в выборы президента США 2016 года.

– "Краснодар" победил "Трабзонспор" и набрал первые очки в Лиге Европы. Российский клуб сохранил шансы на выход из группы. Это первая победа клубов из России в Лиге Европы с начала сезона.

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