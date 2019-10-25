Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Отмечается, что данный шаг позволит прокурору штата Коннектикут Джону Дарему, руководящему процессом, вызывать свидетелей в суд для дачи показаний и запрашивать документы.

Кроме того, он сможет собрать большое жюри и выдвигать обвинения.

Ранее Дарем мог допрашивать свидетелей только с их согласия и изучать только правительственные документы.

При этом, когда именно было принято решение о переквалификации расследования, не уточняется.

Уголовное дело, вероятно, может спровоцировать некую обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп использует Минюст для преследования своих предполагаемых врагов, отмечает газета.

Собеседники газеты сообщили, что Дарем ведет расследование с доверенным помощником Норой Даннехи и парой отставных агентов ФБР. Другие прокуроры также помогают, добавили они.

Летом американские СМИ сообщили, что генпрокурор США Уильям Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

По данным СМИ, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера, так называемое расследование о "российском вмешательстве", которое до спецпрокурора проводило ФБР.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.