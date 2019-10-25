Поиск

Посольство РФ с США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, вернется в Москву утром 26 октября после вылета из города Майами, штата Флорида, сообщил российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посольство неоднократно запрашивало госдеп о процедуре возвращения Бутиной в Россию. Госдеп объяснил, что 25 октября ее переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штата Флорида, в миграционный центр Майами. Оттуда она в тот же день вылетит в Москву. Прибытие Бутиной ожидается утром 26 октября.

Антонов выразил надежду, что на этом "закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки". Антонов подчеркнул, что посольство намерено и дальше добиваться возвращения на Родину всех несправедливо осужденных граждан России.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иностранных агентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Мария Бутина

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что норвежец Берг может вернуться на родину в любой момент

Российская туристка умерла после операции в Турции

Эрдоган потребовал от США выдачи командира сирийских курдов

Песков объяснил, в чем польза от списания РФ долгов африканских стран на $20 млрд

Вторжение Турции в Сирию

AP сообщило о столкновении турецких и сирийских военных на северо-востоке САР

Brexit

Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря

Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря
Вторжение Турции в Сирию

Российская военная полиция начала патрулирование по новому маршруту в Сирии

Путин предложил удвоить товарооборот РФ с Африкой до $40 млрд в ближайшие годы

Путин предложил удвоить товарооборот РФ с Африкой до $40 млрд в ближайшие годы

В Испании перезахоронили останки Франко

Сахаровскую премию Европарламента получил уйгурский правозащитник

Сахаровскую премию Европарламента получил уйгурский правозащитник
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');