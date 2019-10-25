Посольство РФ с США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, вернется в Москву утром 26 октября после вылета из города Майами, штата Флорида, сообщил российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посольство неоднократно запрашивало госдеп о процедуре возвращения Бутиной в Россию. Госдеп объяснил, что 25 октября ее переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штата Флорида, в миграционный центр Майами. Оттуда она в тот же день вылетит в Москву. Прибытие Бутиной ожидается утром 26 октября.

Антонов выразил надежду, что на этом "закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки". Антонов подчеркнул, что посольство намерено и дальше добиваться возвращения на Родину всех несправедливо осужденных граждан России.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иностранных агентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.