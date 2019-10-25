В Британии арестовали еще двух человек по делу о 39 трупах в грузовике

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Британская полиция арестовала еще двух подозреваемых по делу о гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в промышленном районе графства Эссекс, сообщает британский телеканал Sky News.

Отмечается, что арестованы 38-летний мужчина и 39-летняя женщина - выходцы из города Уоррингтон. Их подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек.

Таким образом, по этому делу взяты под стражу три человека. Ранее был арестован 25-летний водитель грузовика.

По данным полиции, трейлер отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) во вторник вечером в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем в среду.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania был зарегистрирован в Варне в компании, принадлежащей гражданину Ирландии. В то же время премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Болгария не имеет "никакой связи" с грузовиком, помимо его регистрации в стране, и что автомобиль не въезжал в страну с 2017 года.

Ранее поступала информация, что погибшие были гражданами КНР, однако идентификация тел продолжается.