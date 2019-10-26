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В Великобритании задержан четвертый фигурант дела о 39 трупах в грузовике

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Полиция британского графства Эссекс арестовала 48-летнего мужчину по делу о гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика, сообщает The Guardian.

По данным издания, мужчину из Северной Ирландии арестовали в лондонском аэропорту Станстед. Его подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек.

Таким образом, по делу о трупах в грузовике под стражу взяты уже четыре человека.

Ранее в пятницу были арестованы 38-летний мужчина и 39-летняя женщина - выходцы из города Уоррингтон. Первым был арестован 25-летний водитель грузовика.

По данным полиции, трейлер отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) во вторник вечером в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем в среду. Грузовик с телами был найден в индустриальном парке в Грейсе.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania был зарегистрирован в Варне в компании, принадлежащей гражданину Ирландии. В то же время премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Болгария не имеет "никакой связи" с грузовиком, помимо его регистрации в стране, и что автомобиль не въезжал в страну с 2017 года.

Ранее появилась информация, что погибшие были гражданами КНР, однако идентификация тел продолжается.

Великобритания Эссекс

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