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Протесты в Гонконге
Обновлено в 11:42

В Великобритании в грузовике обнаружили 39 трупов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Полицейские британского графства Эссекс в среду обнаружили в грузовике 39 тел, в том числе тело подростка, сообщает газета The Independent.

"Это трагическое происшествие, большое число людей лишились жизней. Наше расследование направлено на поиск причин произошедшего", - заявили в полиции.

Там отметил, что процесс идентификации жертв может затянуться.

Грузовик с трупами нашли в промышленном парке в Эссексе. По подозрению в массовом убийстве задержан его 25-летний водитель, который, по некоторым данным, приехал из Болгарии в субботу. По сведениям полиции, он родом из Северной Ирландии.

В 2015 году в Австрии был обнаружен автофургон с телами 71 человека. Как выяснилось позже, все они были мигрантами и задохнулись в фургоне. Вскоре в Венгрии задержали трех выходцев из Болгарии и гражданина Афганистана, которые, предположительно, являются членами болгаро-венгерской группировки, занимающейся торговлей людьми.

Великобритания Эссекс

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