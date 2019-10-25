Российские стратегические бомбардировщики готовятся к вылету из ЮАР

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Авиагруппа Воздушно-космических сил (ВКС) России в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-160, а также Ан-124 "Руслан" и Ил-62, находящаяся с визитом в Южно-Африканской республике (ЮАР), вылетит с авиабазы Ватерклуф после церемонии проводов, которая состоится в 17:00 по Москве в пятницу, сообщили Южно-Африканские национальные силы обороны.

В сообщении подчеркивается, что российские "стратеги" впервые в истории побывали в ЮАР. Отмечается, что их визит по приглашению ВВС ЮАР продлился почти неделю - с 21 по 25 октября.

"У представителей ВВС двух стран были плодотворные контакты в ходе визита на этой неделе, которые были направлены на укрепление и цементирование военных связей, в частности, между ВВС", - говорится в сообщении.

Ранее командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш пояснил, что полет двух "стратегов" в ЮАР был осуществлен для подготовки экипажей к выполнению длительных авиарейдов.

23 октября Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР. Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Продолжительность полета составила более 13 часов. За это время летчики ВКС России, по информации "Интерфакса", преодолели более 11 тысяч километров.