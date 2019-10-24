В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Полет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) в Южно-Африканскую республику выполнен для подготовки экипажей к выполнению длительных авиарейдов, заявил командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш.

"Целью данного мероприятия является обмен опытом между летным составом двух стран, организация взаимодействия между министерствами обороны России и ЮАР. А также - подготовка и совершенствование боевой выучки летных экипажей в выполнении полётов на длительные расстояния и в южных широтах", - сказал Кобылаш в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Продолжительность полёта составила более 13 часов. За это время летчики ВКС России преодолели более 11 тысяч километров, отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По данным Минобороны, на последних этапах маршрута самолёты Ту-160 сопровождали истребители Сааб JAS 39 "Грипен" ВВС ЮАР.

Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. Полет самолетов Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, говорится в пресс-релизе.

В составе авиагруппы ВКС, прибывшей в ЮАР, пара Ту-160 и самолёты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".

По оценке Минобороны РФ, "всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания".

Стратегические ракетоносцы Ту-160 наряду с Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

В декабре 2018 года два российских Ту-160 совершили перелет на несколько дней в Венесуэлу. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.

В августе этого года, а также в августе прошлого года два Ту-160 перелетали на аэродром на Чукотке вблизи границы с США.