Бутину передали сотрудникам миграционной службы США для депортации

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россиянку Марию Бутину освободили из тюрьмы в США и передали в ведение сотрудников американской иммиграционной службы, сообщает в пятницу телеканал NBC.

В ведении иммиграционной службы Бутина находится под стражей. Ожидается, что позднее Бутина отправится в Москву, отмечает телеканал.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года, а в апреле текущего года приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, уже проведенных в заключении в ожидании вердикта суда.

Ранее в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Бутина должна прибыть в Россию 26 октября. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.