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Конгрессмен США объяснил тюремное заключение Бутиной "процветающей русофобией"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Член палаты представителей США, республиканец Томас Масси заявил, что россиянка Мария Бутина была заключена в тюрьму из-за "процветающей русофобии в США".

"Она отбывала абсурдно долгий срок в сущности за то, что не подала нужные документы. Но теперь она освобождена. К сожалению, ее заключили в тюрьму, чтобы удовлетворить процветающую сейчас русофобию в США. Мы выше этого", - отмечает Масси в твиттере.

Ранее в пятницу телеканал NBC сообщил, что Бутину освободили из тюрьмы в США и передали в ведение сотрудников американской иммиграционной службы.

Дело Марии Бутиной

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, уже проведенных в заключении в ожидании вердикта суда. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Мария Бутина Томас Масси США Россия

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