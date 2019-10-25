Поиск
ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Иракская полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники иракской полиции в пятницу открыли стрельбу для разгона участников протестов в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, полицейские применили как настоящие боеприпасы, так и резиновые пули. Кроме того, стражи порядка применили слезоточивый газ. Отмечается, что, по последним данным, погибли пять участников протестов. Ранее сообщалось о двух погибших.

Столкновения произошли при попытке протестующих взять под контроль мост, ведущий в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.

По информации иракской комиссии по правам человека, 224 человека отправлены в больницы.

В пятницу жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, городов Эд-Диваниия и Эн-Насирия - меньше месяца спустя после предыдущей волны протестов, унесших жизни свыше 150 человек.

Протесты в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и на коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы.

Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди пообещал провести серию реформ. При этом в эту пятницу истекает срок, который отвел премьеру Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - на запуск реформ.

Ирак

Новости по теме

Новости

В честь Греты Тунберг назвали маленького жука из Кении

В честь Греты Тунберг назвали маленького жука из Кении

Польша выдала России обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена

Бутину передали сотрудникам миграционной службы США для депортации

"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций "Южного потока"

"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций "Южного потока"

В Британии арестовали еще двух человек по делу о 39 трупах в грузовике

Brexit

Bloomberg сообщил о согласии всех стран ЕС на очередной перенос Brexit

Bloomberg сообщил о согласии всех стран ЕС на очередной перенос Brexit

Военная полиция из Чечни начала патрулирование на севере Сирии

Российский военный самолет пролетел над стратегическими объектами в США

Китайскую команду дисквалифицировали с Всемирных военных игр в Китае

Китайскую команду дисквалифицировали с Всемирных военных игр в Китае

В Минске заявили об отсутствии потребности в российском госкредите на $600 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');