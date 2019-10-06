Боевики атаковали офис Al Arabia в Багдаде

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные в масках напали на офис Al Arabia в иракской столице, есть пострадавшие, сообщается на сайте телеканала.

Как отмечает корреспондент Al Arabia, около десяти нападавших прибыли ко входу в офис на автомобилях, они были одеты в черную одежду, а их лица - скрыты масками.

По его данным, боевики ворвались в офис телеканала, избили сотрудников и сломали оборудование. В результате нападения есть пострадавшие, но их число не уточняется.

Репортер также утверждает, что иракские полицейские отказались оказывать помощь команде канала во время нападения. В свою очередь должностные лица Ирака заверили его, что расследуют обстоятельства нападения.

Корреспондент Al Arabia добавил, что отделение телеканала в Багдаде получало угрозы в последние дни и просило органы безопасности Ирака обеспечить безопасность его сотрудников. На некоторое время им действительно предоставили защиту, однако из-за протестов в стране силы правопорядка понадобились для других заданий.

В Ираке продолжаются акции протеста, из-за которых в последние пять дней, по данным Al Arabia, погибли 100 человек, еще около 4 тысяч ранены.

Как отмечалось ранее, иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.