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Мумифицированное тело 15 лет пролежало в ванной в мадридской квартире

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Полицейские обнаружили в одной из квартир Мадрида мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей по меньшей мере 15 лет назад, сообщает The Local.

По словам соседей, в последний раз они видели Исабель Риверу живой в сентябре 2004 года. Несколько лет назад они жаловались в полицию на "сильный запах" из квартиры, но никто не отреагировал.

На этой неделе в квартиру все-таки удалось попасть с помощью пожарного, который забрался в жилище через окно второго этажа. Труп женщины обнаружили в ванной. Предположительно, из-за влажности тело не разложилось, а мумифицировалось.

Издание отмечает, что Ривера была вдовой, у нее не было детей, с сестрами она не общалась. Тело женщины удалось найти благодаря племяннице, которая сообщила о ее исчезновении в полицию.

Согласно предварительным данным экспертизы, Ривера умерла в результате естественных причин.

Мадрид Испания

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