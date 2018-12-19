Москва

Найденные в московском онкоцентре мумифицированные тела оказались невостребованными

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.Н.Н.Блохина Минздрава России разъяснил, что найденные в клинике четыре мумифицированных тела ранее не были востребованы родственниками и сейчас они переданы правоохранительным органам.

"После появления в СМИ 19 декабря информации о найденных трупах на территории ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ, даем разъяснение. Администрацией центра 17.12.2018 года в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе медцентра в среду.

Ранее в среду представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека.

Предположительная давность наступления смерти людей более 10 лет.

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