Четыре неопознанных мумифицированных тела найдены в московском онкоцентре на Каширке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следователи выясняют происхождение четырех мумифицированных тел в медцентре онкологии им.Н.Н.Блохина в Москве, сообщила в среду представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Вчера вечером в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека", - сказала она "Интерфаксу".

По словам Ивановой, предположительная давность наступления смерти людей более 10 лет.

"По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли медицинские и иные документы, опрашиваются сотрудники больницы", - сказала представитель следствия.

Она добавила, что проверка ведется совместно с территориальным органом Росздравнадзора, назначены судебно-медицинские экспертизы.