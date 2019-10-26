Восемь человек погибли в Японии из-за ливней

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Японии не менее восьми человек стали жертвами ливневых дождей, вызвавших оползни и наводнения, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на власти страны.

Как отмечается, всех погибших обнаружили в префектуре Тиба, граничащей с Токио. Утром в субботу там возобновили поисково-спасательную операцию.

По данным японского метеорологического агентства, в городе Ичихара (находится в префектуре Тиба) в пятницу за 12 часов выпало более 280 мм осадков - это больше среднемесячной нормы для октября, подчеркивает Kyodo.

Кроме того, в твиттере агентство сообщило, что из-за отмены рейсов более 3 тыс. человек пришлось ночевать в аэропорту Нарита (расположен в восточной части Большого Токио).