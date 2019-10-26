Поиск

Восемь человек погибли в Японии из-за ливней

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Японии не менее восьми человек стали жертвами ливневых дождей, вызвавших оползни и наводнения, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на власти страны.

Как отмечается, всех погибших обнаружили в префектуре Тиба, граничащей с Токио. Утром в субботу там возобновили поисково-спасательную операцию.

По данным японского метеорологического агентства, в городе Ичихара (находится в префектуре Тиба) в пятницу за 12 часов выпало более 280 мм осадков - это больше среднемесячной нормы для октября, подчеркивает Kyodo.

Кроме того, в твиттере агентство сообщило, что из-за отмены рейсов более 3 тыс. человек пришлось ночевать в аэропорту Нарита (расположен в восточной части Большого Токио).

Япония Тиба Ичихара Нарита

Новости по теме

Новости

Российские военные прибыли в Египет на первое совместное учение по ПВО

Осужденная в США Мария Бутина вылетела из Майами в Москву

Осужденная в США Мария Бутина вылетела из Майами в Москву
Вторжение Турции в Сирию

Военные РФ опровергли данные о столкновении турецких и сирийских военных в САР

Военные РФ опровергли данные о столкновении турецких и сирийских военных в САР

В честь Греты Тунберг назвали маленького жука из Кении

В честь Греты Тунберг назвали маленького жука из Кении

Польша выдала России обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена

Бутину передали сотрудникам миграционной службы США для депортации

"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций "Южного потока"

"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций "Южного потока"

В Британии арестовали еще двух человек по делу о 39 трупах в грузовике

Brexit

Bloomberg сообщил о согласии всех стран ЕС на очередной перенос Brexit

Bloomberg сообщил о согласии всех стран ЕС на очередной перенос Brexit

Военная полиция из Чечни начала патрулирование на севере Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');