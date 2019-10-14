Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 50 человек

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стали уже 56 человек, сообщает в понедельник телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 40 погибших.

Кроме того, 15 человек числятся пропавшими без вести. Более 204 человек были ранены в результате тайфуна.

Тайфун "Хагибис" пришел в Японию 12 октября, став самым мощным в стране за последние полвека. Основной удар стихии принял на себя крупнейший остров Японии - Хонсю.

Из-за тайфуна в Японии отменили несколько матчей чемпионата мира по регби, что вызвало недовольство многих любителей этого вида спорта, так как в матчах были объявлены ничьи, что повлияло на турнирную таблицу.

В операциях по поиску пострадавших в результате тайфуна приняли участие более 100 тыс. человек, сообщают СМИ.

Сейчас тайфун ослаб уже и представляет куда меньшую угрозу.