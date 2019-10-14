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Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 50 человек

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стали уже 56 человек, сообщает в понедельник телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 40 погибших.

Кроме того, 15 человек числятся пропавшими без вести. Более 204 человек были ранены в результате тайфуна.

Тайфун "Хагибис" пришел в Японию 12 октября, став самым мощным в стране за последние полвека. Основной удар стихии принял на себя крупнейший остров Японии - Хонсю.

Из-за тайфуна в Японии отменили несколько матчей чемпионата мира по регби, что вызвало недовольство многих любителей этого вида спорта, так как в матчах были объявлены ничьи, что повлияло на турнирную таблицу.

В операциях по поиску пострадавших в результате тайфуна приняли участие более 100 тыс. человек, сообщают СМИ.

Сейчас тайфун ослаб уже и представляет куда меньшую угрозу.

Тайфун "Хагибис" в Японии

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Спасатели эвакуируют пострадавших из затопленной зоны в префектуре НаганоЗатопленный в префектуре Нагано железнодорожный вокзалЯпонские сотрудники проверяют свои офисы после тайфуна ХагибисДома по всему региону были затоплены 2-3 метрами водыБез света до сих пор остаются около 200 тысяч домов в Токио и в близлежащих префектурахСпасатель вплавь проверяет затопленный жилой район в КавасакиВласти планируют эвакуировать 3 млн человек в нескольких префектурах, включая Токио, Канагава, Ниигата, Фукусима, Гумма, Тиба
Спасатели эвакуируют пострадавших из затопленной зоны в префектуре Нагано
Япония Хагибис

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