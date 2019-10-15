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Премьер Японии запретил отказывать бездомным в размещении в укрытии во время тайфуна

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Двоих бездомных японцев не пустили в пункты временного размещения во время тайфуна "Хагибис" близ Токио.

Как сообщает "Би-би-си", премьер страны Синдзо Абэ подчеркнул, что укрытия открыты для всех и должны принимать любого обратившегося.

Один из бездомных хотел укрыться в пункте размещения в местной школе, но там его попросили назвать адрес. Он не смог этого сделать и в результате остался на улице. Аналогичный случай произошел еще с одним пожилым мужчиной.

Как отмечает "Би-би-си", в Токио около 1120 бездомных, большинство из них живет в парках или на берегу реки. Они практически не контактируют с остальными жителями японской столицы. Так что не все укрывшиеся в убежище были возмущены действиями организаторов: некоторые поддержали решение из соображений гигиены, а также опасаясь, что бездомные могут быть психически больными. Некоторые просто признавались, что боятся находиться с ними рядом. В соцсетях также появились возмущенные посты о том, что бездомные не платят налоги на которые затем организуют укрытия. Им возразили, что в этой ситуации речь идет не только о простой человечности, но и о том, что бездомные платят налоги, когда что-либо покупают.

Тайфун "Хагибис" принес в Японию сильные ливни и ветер до 225 км/4, в результате удара стихии погибли уже 66 человек.

Япония Токио Хагибис

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