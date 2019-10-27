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В Ираке за два дня погибли почти 50 протестующих

С начала месяца жертвами протестов в Ираке стали 149 человек

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Багдаде и Насирии в результате столкновений протестующих со службами безопасности погибли не менее семи человек, общее число жертв за два дня беспорядков выросло до 49, сообщает Associated Press.

При этом в иракской комиссии по правам человека заявили о 63 погибших. Всего, по подсчетам агентства, в Ираке с начала месяца в ходе протестов погибли 149 человек.

Как отмечается, особенно сильные беспорядки наблюдаются в Насирии. Там, как и в Басре, введен комендантский час.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирака применили против демонстрантов слезоточивый газ. На такие меры власти пошли после того, как демонстранты попытались разрушить заграждения вокруг правительственного квартала.

Акции протеста в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. По данным Associated Press, основная часть протестующих - молодые мужчины, требующие от правительства страны обеспечить их работой.

Ирак Багдад Насирия

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