Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде на фоне протестов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Иракские власти объявили о введении комендантского часа в Багдаде, начиная с 0:00 вторника (время совпадает с московским), передает в понедельник сайт ливанского издания Daily Star.

"Комендантский час продлится с полуночи и до шести часов утра, вплоть до дальнейших уведомлений", - цитирует издание выдержки из заявления властей.

Протестные акции в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

По последним данным, в понедельник в ходе акций протеста в Багдаде погибли пять человек. Кроме того, накануне беспорядки в нескольких городах Ирака унесли жизни еще 42 человек.

Всего, по данным Daily Star, с начала протестов в Ираке погибли около 240 человек.

Акции протеста в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. По данным Associated Press, основная часть протестующих - молодые мужчины, требующие от правительства страны обеспечить их работой.