Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

Однако при этом один из собеседников издания заверил, что окончательное решение еще не принято, и дискуссии продолжаются.

Как сообщалось, 8 октября председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель в своем письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену осудил планы администрации Трампа вывести Штаты из договора по открытому небу. В нем отмечалось, что он позволяет США и союзникам контролировать развертывание российских вооруженных сил. По мнению Энгеля, выход США из договора может разделить НАТО и подорвать репутацию Вашингтона как стабильного и предсказуемого партнера.

На следующий день, как сообщали местные СМИ, демократы Сената и Палаты представителей Конгресса обратились к министру обороны США Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от планов по возможному выходу Вашингтона из договора.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В рамках договора с конца февраля 2019 года американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России. Они стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отмечал, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

С конца марта самолеты ВКС РФ также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США. Один из последних прошел 25 октября, российский самолет Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над стратегическими военными базами и объектами на юго-западе Соединенных Штатов.