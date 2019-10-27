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В Минобороны РФ усомнились в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади

В Минобороны РФ усомнились в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади
Последствия авиаудара в районе деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии, где укрывался Абу Бакра аль-Багдади
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России не располагает достоверной информацией об операции американских военнослужащих в Идлибе по уничтожению бывшего лидера ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе", - сказал он.

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Генерал обратил внимание на то, что "в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой "международной коалиции" не зафиксировано".

Во-вторых, продолжил он, Минобороны РФ "не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции".

В-третьих, сказал Конашенков, "вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) - террористической группировкой "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)". Он напомнил, что эта группировка всегда уничтожала ИГИЛ и ее представителей, как главных конкурентов за власть в Сирии.

Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде", бывшего лидера ИГИЛ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции, заявил Конашенков.В-четвертых, констатировал генерал "с момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года, очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет".

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных.

Минобороны Сирия США Абу Бакр аль-Багдади

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