США отказались передать России осужденного летчика Ярошенко

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти США отказали РФ в передаче приговоренного в Штатах к 20 годам лишения свободы российского летчика Константина Ярошенко, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст соответствующего документа, имеющегося в распоряжении издания.

"7 октября США ответили отказом на запрос о передаче заключенного (Ярошенко - ИФ) в страну гражданства для отбывания наказания. Заключенный находится в тюрьме "Данбери", штат Коннектикут. Соединенные Штаты приняли такое решение исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений", - говорится в письме начальника департамента международных переводов Паулы Вульф на имя своей российской коллеги из министерства юстиции РФ Александры Дроновой.

Газета уточняет, что сообщить семье Ярошенко об отказе Вашингтон решил в тот самый день, когда домой вернулась другая российская заключенная - Мария Бутина.

Сам Ярошенко сказал изданию, что не может поверить в случившееся.

"Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами", - отметил в беседе с газетой российский летчик.

Семья Ярошенко также подавлена решением властей США, отмечается в статье.

"Мы ожидали от них всего, но не думали, что они будут держать нас в неведении три недели с момента принятия решения, чтобы рассказать об отказе. Как будто специально подгоняя свой ответ под день, когда в Россию вернется Бутина. Видимо, решили сгладить эффект от своего отказа нам. Конечно, мы надеялись на положительный ответ, ведь мой муж невиновен, и они об этом знают", - заявила супруга Ярошенко Виктория.

Теперь Ярошенко сможет вновь просить задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства лишь через два года. Однако, как отмечается в письме Вульф, американская сторона вряд ли примет иное решение, если "обстоятельства не изменились серьезно", пишут "Известия".

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет Ярошенко находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас он отбывает срок в пенитенциарном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. При этом Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США реагировал на подобные просьбы отрицательно.