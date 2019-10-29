Посольство РФ в США сообщило об ухудшении здоровья осужденного летчика Ярошенко

Накануне Вашингтон отказался передать Ярошенко России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Отказав в очередной раз перевести россиянина Константина Ярошенко в РФ, власти США тем самым проигнорировали гуманитарную составляющую вопроса - ухудшение состояния его здоровья, сообщило посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в фейсбуке.

"Получили очередной отказ властей США в переводе К.В. Ярошенко в Россию по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку. Никаких обоснований причин отклонения российского запроса, кроме формальных заявлений, что деяния нашего соотечественника являются "тяжкими", представлено не было. Фактически проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса - ухудшающееся состояние его здоровья", - подчеркивается в сообщении.

Вашингтон, несмотря на неоднократные обращения и призывы, по-прежнему проявляет негуманное отношение и жестокость по отношению к россиянину, заявляет посольство.

"Намерены добиваться справедливости и возвращения К.В. Ярошенко на Родину. Задействуем для этого весь имеющийся международно-правовой инструментарий, будем привлекать внимание к данной ситуации международных правозащитных организаций. Продолжим оказывать нашему соотечественнику необходимую моральную поддержку, консульское и правовое содействие", - заверили в посольстве.

Ранее об отказе США выдать Ярошенко России сообщила газета "Известия", которая привела выдержки из письма начальника департамента международных переводов Минюста США Паулы Вульф на имя своей российской коллеги из Минюста РФ Александры Дроновой.

Дело Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. При этом Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США реагировал на подобные просьбы отрицательно.