Что случилось этой ночью: понедельник, 28 октября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Стали известны сроки новой волны отставок губернаторов. Источники "Ведомостей" предполагают, что этой осенью не случится традиционной волны отставок. Вряд ли в ближайшее время произойдет больше двух оставок.

– Посол России в США назвал единственное невыполненное предвыборное обещание Трампа. По его мнению, Трамп не смог наладить отношения с Россией. При этом посол Антонов не считает их совсем плохими.

– Писатель и диссидент Буковский скончался в Великобритании. Буковский жил в Кембридже с конца семидесятых годов прошлого века. Советские власти обменяли его на чилийского коммуниста Корвалана.

– Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1". Ему удалось упрочить лидерство в чемпионате. Российский гонщик Квят занял девятое место.