Поиск

Стали известны сроки новой волны отставок губернаторов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Обновление губернаторского корпуса состоится весной следующего года, однако нескольких глав регионов могут отправить в отставку уже в конце ноября - начале декабря, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

"Традиционной осенней серии отставок губернаторов может не быть: основная ротация произойдет весной 2020 года, рассказали "Ведомостям" три человека, близких к Кремлю. Это связано с тем, что нынешние руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме, поясняет один из них", - говорится в публикации.

Один из собеседников издания подтвердил, что "плановых отставок осенью пока не планируется", и напомнил о проблемах Александра Беглова, назначенного осенью 2018 года врио губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко. С декабря по февраль в городе были огромные проблемы с уборкой снега, сотни людей пострадали из-за гололеда, напоминает газета.

Еще один близкий к Кремлю человек ранее говорил изданию о резком сокращении срока, когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: "Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью".

Отставки если и будут, то лишь пары губернаторов и, скорее всего, в конце ноября - начале декабря, заявил газете один из собеседников.

По данным издания, о том, что обсуждавшиеся ранее отставки ряда губернаторов, в частности Еврейской автономной (ЕАО) и Камчатской областей, могут перенести на более поздний срок, предположительно на весну, слышал и человек, близкий к полпредству президента РФ в Дальневосточном федеральном округе: "К примеру, на Камчатке за последние полгода остановилось падение рейтинга губернатора Владимира Илюхина: ряд его политических решений – введение поста премьера, начало прямых эфиров с населением и поднятие вопроса о возвращении выборов мэра Петропавловска – понравился жителям".

Между тем на прошлой неделе начался комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в 2020 году планируются выборы, сообщили газете два человека, близких к Кремлю. Решение об этом было принято на совещании у первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи должны оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах всех уровней, общие настроения населения, запрос на перемены. Впервые при Кириенко такой аудит провели в 2018 году, но это было уже после осенней серии отставок, в ходе которой сменились губернаторы в девяти регионах, а кадровые решения по итогам той проверки были приняты весной 2019 года, уточняет издание.

"В ряде регионов начался аудит, отставки если и будут, то по его итогам - а это не раньше конца ноября - начала декабря. Большая часть отставок будет весной", – приводит газета слова одного из собеседников, также отмечая, что, в частности, еще в этом году возможно увольнение архангельского губернатора Игоря Орлова.

Издание напоминает, что в 2020 году истекают полномочия глав 16 российских регионов. Близкие к Кремлю источники газеты говорили, что кроме глав Камчатки, Архангельской области и ЕАО под вопросом судьба Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Василия Голубева (Ростовская обл.), Михаила Игнатьева (Чувашия), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский округ), Анатолия Артамонова (Калужская обл.) и Сергея Левченко (Иркутская обл.).

Два человека, близких к Кремлю, добавляли, что весной 2020 года могут быть уволены и несколько губернаторов, чьи полномочия истекают в 2021 году, - чтобы разгрузить кампанию по выборам в Госдуму. В частности, среди возможных отставников назывались Сергей Гапликов (Коми), Вячеслав Битаров (Северная Осетия) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия). Один из собеседников не исключал, что это коснется и Сергея Морозова (Ульяновская обл.), хотя другой опровергал, указывая, что к нему хорошо относится Кириенко, пишут "Ведомости".

Санкт-Петербург Александр Беглов ЕАО Камчатка Владимир Илюхин Архангельская область Игорь Орлов Вениамин Кондратьев Краснодарский край Василий Голубев Ростовская область Михаил Игнатьев Чувашия Наталья Комарова ХМАО Анатолий Артамонов Калужская область Сергей Левченко Иркутская область

Новости по теме

Новости

Посол России в США назвал единственное невыполненной предвыборное обещание Трампа

В опрокинувшемся в Карелии пассажирском автобусе никто не пострадал

Что произошло за день: воскресенье, 27 октября

Лесовоз повредил газопровод в Свердловской области и оставил без газа почти 3 тыс. домов

В Минобороны РФ усомнились в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади

В Минобороны РФ усомнились в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади

Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет

Отец Бутиной рассказал об усталости дочери от постоянного внимания

Новую поставку незарегистрированных в России лекарств осуществят в ноябре

Около 99% осужденных в РФ иностранцев оказались выходцами из бывших республик СССР

Около 99% осужденных в РФ иностранцев оказались выходцами из бывших республик СССР

600 военных примут участие в торжественном марше 7 ноября на Красной площади

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');