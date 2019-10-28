Писатель и диссидент Буковский скончался в Великобритании
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Писатель Владимир Буковский умер вечером в воскресенье в английском Кембридже.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте писателя, причиной смерти стала остановка сердца. Буковскому было 76 лет.
Буковский – русский писатель, политический и общественный деятель, проведший в тюрьмах и на принудительном лечении в общей сложности 12 лет.
После очередного тюремного заключения, в 1976 году, Буковский был депортирован из СССР и обменен советским правительством на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.
После обмена Буковский переехал в Кембридж.