Лукашенко заявил, что Минску придется отвечать на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Минск вынужден будет ответить на размещение американских танков в Литве у границ республики.

"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент", - заявил президент, которого цитирует госагентство БелТА. Лукашенко в понедельник заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложения по реагированию.

Президент заявил, что хотя Минску и придется отвечать на размещение танков США у границ страны, белорусы не должны при этом "бряцать оружием". Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - подчеркнул Лукашенко.

Глава государства также заявил, что "30 танков и 30 бронемашин (которые США развернут в Литве - ИФ) это просто смешно против белорусской армии". "Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ, и с каким противником мы не дай бог сможем столкнуться. Мы к этому готовились", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что белорусские власти могут "даже никаких телодвижений не предпринимать, чтобы противостоять (американским войскам в Литве - ИФ)".

Ранее в октябре сообщалось, что в Литву по железной дороге доставили восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley. Это техника американского батальона 7-ого кавалерийского полка, который разместится в Литве на полгода. Машины прибыли из Польши.

Всего в Литву должны прибыть 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств. Планируется, что американский батальон будет развернут в Литве к весне 2020 года.