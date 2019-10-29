Президент Кубы обещал приехать в Москву на 75-летие Победы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял приглашение на празднование 75-летие Победы в Москве и подтвердил, что намерен приехать. Он сказал это на встрече с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огареве.

Диас-Канель отметил, что годовщина победы над фашизмом является праздником для всего мира.

Ранее в Кремле сообщили, что на праздник 9 мая 2020 года в Москву пригласили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, а также лидера КНДР Ким Чен Ына. Макрон уже ответил согласием.

Помощник президента Юрий Ушаков также говорил, что будет направлено приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому.