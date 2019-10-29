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Курды сообщили об обстреле военных полицейских из РФ в Сирии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Обстрел группы людей, среди которых находились российские военные полицейские, привел к ранению пяти человек на севере Сирии близ границы с Турцией, сообщили во вторник курдские СМИ.

По их информации, инцидент произошел в районе погранперехода ад-Дербасийя. О том, кто именно получил ранения, не сообщается.

Позже появились сообщения, согласно которым ранены не пятеро, а четверо человек, причем речь идет о гражданских лицах.

СМИ утверждают, что рядом с группой разорвался снаряд, выпущенный с направления, где расположены турецкие силы. Подтверждения этих данных из других источников пока не поступало.

Вторжение Турции в Сирию

23 октября сообщалось, что военные полицейские, прибывшие из России на север Сирии, впервые провели патрулирование в этом регионе. Патрулирование осуществляется в соответствии с меморандумом о взаимодействии между РФ и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября.

Позднее в октябре стало известно, что около 300 военных полицейских прибыли в Сирию из Чечни и приступили к патрулированию в районе сирийско-турецкой границы.

Российская военная полиция помогает в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также содействует выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, заявляли ранее в Минобороны РФ.

Турция Сирия

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