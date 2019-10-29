Бывшему премьер-министру Пакистана приостановили действие приговора

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Высокий суд Исламабада на восемь недель приостановил исполнение приговора бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу, которому потребовалось лечение. Ранее бывшего чиновника приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Из тюрьмы Шарифа освободили еще на прошлой неделе под залог. 29 октября суд принял формальное решение о приговоре перед тем, как истек срок освобождения осужденного под залог.

У политика случился сердечный приступ. 25 октября суд в Лахоре освободил его под залог в 2 млн рупий ($25,000) и разрешил пройти лечение на родине или даже за границей. После этого его сразу перевезли из тюрьмы в больницу. Представитель партии Шарифа Пакистанская мусульманская лига заявил в воскресенье, что бывший премьер не транспортабелен.

Шариф четырежды был премьер-министром Пакистана, три раза в 1990-е и в последний раз с июня 2013 года по июль 2017-го. От должности его отстранил Верховный суд Пакистана. В его отношении началось антикоррупционное расследование, и суд приговорил его к семи годам тюрьмы за коррупцию и отмывание. Приговор к десяти годам лишения свободы за нарушения при покупке дорогой недвижимости с Лондона был отменен.