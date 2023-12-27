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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Бывший глава правительства Пакистана Шариф будет снова выдвинут в премьер-министры

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Партия Пакистанская мусульманская лига вновь выдвинет на пост премьер-министра своего основателя и бывшего премьера страны Наваза Шарифа. Как сообщает Associated Press, об этом заявил высокопоставленный представитель партии Рана Санаулла Хан.

Наваз Шариф четырежды избирался на пост премьера Пакистана - он находился в должности с 1990 по 1993 годы, затем с 1997 по 1999 годы и с 2013 года по 2017 год.

В 2017 году Верховный суд страны отстранил от власти Шарифа после того, как он был признан виновным в ряде финансовых махинаций, раскрытых после публикации так называемого "панамского досье". Его приговорили к десяти годам тюрьмы и штрафу в размере $10,6 млн. После этого он уехал в Лондон, чтобы избежать наказания.

В октябре 2023 года Шариф вернулся в Пакистан, после чего его приговор отменила апелляционная инстанция. Это дало ему право баллотироваться в парламент, который изберет нового премьер-министра после голосования 8 февраля.

Пакистан Наваз Шариф панамское досье
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