Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к семи годам тюрьмы за коррупцию

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Исламабаде в понедельник вынес приговор бывшему премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу по обвинению в коррупции. Экс-глава кабмина приговорен к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Приговор Шарифу связан с обвинениями в том, что он владеет активами, значительно превышающими его доходы.

Бывший премьер имеет право на апелляцию по вынесенному приговору.

При этом суд снял с Шарифа обвинения, по которым в июле экс-премьер был приговорен к 10-летнему тюремному сроку. Второе дело было связано с покупкой дорогостоящих апартаментов в Лондоне.