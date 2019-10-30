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Южный Судан выплатил России компенсацию за сбитый в 2012 году вертолет

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Южный Судан выплатил России компенсацию за сбитый в декабре 2012 года вертолет "НижневартовскАвиа", который обслуживал миссию ООН. Об этом сообщил департамент информации МИД России. Сумму компенсации там не назвали.

Задержку выплат там объяснили техническими причинами. О выплате всей суммы представители Южного Судана проинформировали российскую сторону на саммите Россия-Африка в Сочи.

Решение вопроса стало возможно "благодаря настойчивым усилиям российских дипломатов", - отметили в МИД.

Вертолет "Нижневартовскавиа", которые совершал гуманитарные рейсы в Республике Южный Судан, сбили южносуданские военные. Погибли четыре члена экипажа. Южносуданское руководство признало вину за их гибель и пообещало компенсации авиакомпании и семьям погибших, напомнили в ведомстве.

В последний раз об этом обещании российские представители напоминали Южному Судану в июне 2019 года.

Южный Судан Нижневартовскавиа МИД

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